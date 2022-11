Pieniądze z abonamentu radiowo-telewizyjnego przeznaczane są na realizację misji publicznej telewizji i radia. W Polsce niemal wszyscy mamy obowiązek uiszczania takiej opłaty na mocy Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? To między innymi osoby, które ukończyły 75 lat czy osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej. W Polsce trwają kontrole związane z opłatami abonamentu RTV. Kto może się spodziewać wizyty kontrolerów?

Kontrola abonamentu RTV - do kogo mogą przyjść kontrolerzy?

Kontrolerzy sprawdzają, czy osoby posiadające w domu radioodbiorniki lub telewizory regularnie płacą abonament RTV. Zgodnie z prawem wszystkie odbiorniki radiowe i telewizyjne (poza pewnymi wyjątkami) podlegają rejestracji. Celem jest pobieranie opłat abonamentowych za ich używanie.

Reklama

Kto może przyjść i do kogo, by dokonać takiej kontroli? Są do tego upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A., a konkretnie Centrum Obsługi Finansowej. To jednostka przeznaczona do wykonywania zadań związanych z kontrolą. Kontroler, przychodząc do naszego domu, powinien okazać specjalne upoważnienie, legitymację służbową, a nawet dowód osobisty - o ile tego zażądamy.

Abonament RTV: Kontrole także w samochodach

Warto wiedzieć, że płacić powinniśmy także za odbiorniki umieszczane w samochodach. Dodatkowych kosztów nie trzeba ponosić, o ile opłaca się już abonament RTV w ramach gospodarstwa domowego.

Jeśli jednak pojazd nie jest zarejestrowany na osobę prywatną, tylko na działalność lub jest leasingowany czy wynajmowany, jego użytkownik również ma obowiązek uiszczenia opłaty za abonament. Oznacza to, że kontrolerzy Poczty Polskiej mogą dokonywać kontroli nie tylko w budynkach, ale i w samochodach.

Kontrola abonamentu RTV - czy trzeba wpuścić kontrolerów?

Czy trzeba wpuścić kontrolerów z Poczty Polskiej, którzy przyszli w sprawie abonamentu RTV? Prawnicy wypowiadający się dla serwisu Wirtualnemedia.pl przekonują, że nie mamy podobnego obowiązku. Polacy nie muszą wpuszczać kontrolera do samochodu czy lokalu mieszkalnego. Nie grozi im za to żadna kara, ponieważ nie ma żadnych przepisów prawnych, które mogłyby być podstawą do ukarania takiego obywatela.

Prawnicy zauważają również, że aby udowodnić, że ktoś powinien płacić abonament, kontroler musi uruchomić odbiornik - w tym celu zaś musiałby wejść do auta czy do domu.

Zdjęcie Konieczność opłaty abonamentu RTV związana jest z samym użytkowaniem radia czy telewizora. Kontrolerzy sprawdzą, czy wnosimy opłaty / 123RF/PICSEL

Czytaj też: Kontrolerzy wejdą do polskich domów? Sprawa dotyczy konkretnej grupy

Jaka kara grozi za niepłacenie abonamentu RTV?

Płacenie za telewizję kablową, satelitarną czy cyfrową platformę nie zwalnia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Abonament wiąże się bowiem z kwestią samego użytkowania radia czy telewizji. Jak nie zapłacić kary za abonament RTV? Najprostszym sposobem jest po prostu jego opłacanie w terminie.

Celem dokonywanej kontroli jest sprawdzenie, czy ktoś nie używa przypadkiem niezarejestrowanego odbiornika i czy regularnie dokonuje opłat abonamentowych. Jeśli okaże się, że obywatel korzysta z odbiornika, który nie został zarejestrowany, pobierana jest opłata, wynosząca 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W rezultacie i tak trzeba będzie zarejestrować odbiornik. Ustalona też zostanie wysokość opłaty za korzystanie z niego.

Jeśli kontrole wykażą, że ktoś nie płaci za abonament RTV, najpierw wysyłane jest upomnienie. Jeśli nie przyniesie to skutku, sprawa może zostać skierowana bezpośrednio do urzędu skarbowego.



Abonament RTV w 2023. Będą podwyżki

Przypomnijmy, że w roku 2022 opłata miesięczna za abonament radiowo-telewizyjny wynosi:

7,5 zł za używanie odbiornika telewizyjnego

24,5 zł za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego i telewizyjnego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w roku 2023. Nastąpi podwyżka abonamentu RTV. Za radioodbiornik zapłacimy 8,7 zł miesięcznie, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy zapłacimy 27,3 zł miesięcznie.

Czytaj też:

Kto jest zwolniony z opłat abonamentu RTV w 2023 roku?

Abonament RTV już wkrótce w górę. Te grupy nie muszą płacić. Należysz do jednej z nich?

Abonament RTV: Czy trzeba wpuszczać kontrolerów? Prawnicy nie mają wątpliwości

Zobacz też: