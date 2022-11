Jeżeli mowa o wymianie opon na zimowe to co kraj, to obyczaj. Nie ma konieczności używania popularnych "zimówek" m.in. na Węgrzech, Grecji czy w Hiszpanii. W niektórych krajach przepisy wskazują tylko na określone sytuacje lub obszary, w których jazda na ogumieniu zimowym jest koniecznością. Czy wymiana opon na zimowe jest w Polsce obowiązkowa?

Ile kosztuje wymiana opon na zimowe? Tanio już było

Czasy, kiedy wymiana opon na zimowe stanowiła wydatek 30/40 zł za komplet, bezpowrotnie minęły. Kierowcy już w 2021 odczuli podwyżki, a w obecnym nie będzie inaczej. To, ile kosztuje wymiana opon na zimowe, zależy także od takich zmiennych jak rozmiar koła i opony, nie bez znaczenia są również lokalizacja oraz typ pojazdu.

Ile kosztuje wymiana opon na zimowe? W Krakowie wymiana kompletu czterech opon na stalowych felgach z wyważaniem to koszt zaczynający się od 70 zł. Mowa o kołach 14-16 cali. Wymiana opon na zimowe 17-calowych to wydatek zaczynający się od 100 zł. Minimum 10 zł więcej trzeba zapłacić za koła 19-calowe.

Wymiana opon na zimowe jest jeszcze droższa w przypadku felg aluminiowych. Warto jednak szukać tańszych ofert, bo różnice pomiędzy warsztatami mogą być ogromne. Najdrożej jest w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Tu w niektórych warsztatach wymiana opony na stalowej feldze o średnicy 17" sięga nawet 35 zł, co oznacza wydatek 140 zł.

Co ważne, wysokość ceny wymiany opon na zimowe rośnie w przypadku aut z czujnikami ciśnienia TPMS. Właściciele takich samochodów muszą wymienić zarówno opony, jak i całe koła w warsztatach. Ile kosztuje wymiana opon na zimowe z czujnikami ciśnienia? Tu nawet przy średnicy koła 14" trzeba liczyć się z wydatkiem minimum 110 zł.

Wymiana opon na zimowe: czy to obowiązkowe?

Wymiana opon na zimowe w Polsce jest nieobowiązkowa. W naszym kraju nie ma powszechnej konieczności ich używania, a co więcej, obecnie nie są prowadzone żadne prace legislacyjne, które miałyby wprowadzić obowiązek stosowania opon zimowych podczas kalendarzowej zimy.

Funkcjonariusze policji za brak "zimówek" nie wlepią mandatu. Niemniej jednak przed każdym sezonem na wymianę opon na zimowe decyduje się 60 proc. kierowców. Z drugiej strony z policyjnych statystyk wynika, że nawet 14% samochodów biorących udział w wypadkach w 2021 roku miało braki w ogumieniu.

Przeciwnicy wymiany opon na zimowe mają swoje argumenty. Główny z nich to zmieniające się warunki klimatyczne oraz fakt, że są regiony, gdzie zima jest bardzo delikatna. Zwolennicy letnich opon tłumaczą również, że poruszają się po regularnie odśnieżanych, miejskich drogach.

Kiedy zmienić opony na zimowe i czy warto?

Wymiana opon na zimowe powinna mieć miejsce, kiedy temperatura spada poniżej 7℃. To zalecenia producentów opon, które wynikają z charakterystyki ogumienia. Gdy temperatura utrzymuje się poniżej 7 stopni, letnie opony zaczynają twardnieć. Przez to tracą chociażby na przyczepności i nie gwarantują bezpieczeństwa.

Decyzja o wymianie opon na zimowe spada ostatecznie na kierowcę. Idealnie byłoby, gdyby wymiana opon miała miejsce przed pierwszym śniegiem, przymrozkami i gołoledzią. Wtedy dużo łatwiej o stabilność na drodze, kiedy samochód najedzie na oblodzoną drogę.

Wymiana opon na zimowe jest konieczna podczas wyjazdu w góry. Niestety co roku zimowa rzeczywistość zaskakuje kierowców, którzy udają się na przykład do Zakopanego. Letnie opony nie zdają egzaminu na białych drogach, przez co dochodzi do kolizji na parkingach i zatorów drogowych spowodowanych przez kierowców, którzy nie mają "zimówek".

W starszym pokoleniu pokutuje przekonanie, że wymiana opon na zimowe to strata pieniędzy. Doświadczeni kierowcy tłumaczą, że dawniej na oponach letnich bezpiecznie jeździło się cały rok. Eksperci tłumaczą jednak, że opony były wykonywane z trwalszego materiału, samochody były słabsze, a ruch zdecydowanie mniejszy. To miało ogromny wpływ na eksploatację opon i bezpieczeństwo na drodze.

