Debata Tusk-Kaczyński? Prezes PiS krótko

Tusk przeprosił. Kaczyński nie zareagował

- Panie Kaczyński, wyjdź z tej swojej jaskini . Stań ze mną twarzą w twarz na udeptanej ziemi wymienić się argumentami. Nie bój się, nie wstydź - apelował Donald Tusk krótko po powrocie do krajowej polityki. Wtedy Jarosław Kaczyński odpowiedział, że jest gotowy podjąć wyzwanie po tym, jak Tusk go przeprosi.