" Najbliższe godziny będą bardzo wietrzne " - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swoim profilu na Facebooku . W części kraju alerty obowiązują już od rana, a w innych miejscach wejdą one w życie po południu.

Pogoda wyraźnie się poprawia

Rano lokalnie mogą jeszcze występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów . W ciągu dnia jednak rozjaśni się i przeważnie będziemy mogli cieszyć się pogodną i cieplejszą aurą. Tylko miejscami na północy pojawi się więcej chmur i tam może słabo popadać .

Wtorek będzie ciepły , zwłaszcza na południu, gdzie temperatury sięgną 23 stopni Celsjusza . Nad morzem i w centrum będzie nieco chłodniej - do 17 stopni . Jedynie na północnym chłodzie będzie można liczyć maksymalnie na 14 st. C .

Uwaga na wichury

Pomimo pogody znacznie lepszej niż w minionych dniach trzeba będzie uważać na groźne wichury na południu Polski . Tam pojawi się wiatr fenowy ( w Tatrach halny ), który może osiągać prędkość do 85 km/h . Wysoko w Tatrach i w Bieszczadach porywy mogą dochodzić nawet do 100 km/h .

Na południowym wschodzie te alerty obowiązują od godz. 6:00 do godz. 15:00 w środę. Na zachodzie Małopolski i południu Śląska alerty wchodzą w życie od godz. 18:00 i pozostają w mocy do godz. 9:00 w środę, zaś na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie ostrzeżenia będą aktualne od godz. 14:00 do 6:00 w środę.