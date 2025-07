Pracownia SW Research w najnowszym sondażu dla Onetu zapytała ankietowanych: "Czy planowana rekonstrukcja rządu przyczyni się do poprawy notowań koalicji rządzącej? ".

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 8,1 proc. uczestników badania, a "raczej tak" wybrało 19,5 proc. Oznacza to, że łącznie 27,6 proc. ankietowanych wyraża optymistyczne zdanie co do planowanej rekonstrukcji rządu Donalda Tuska.