John Godson - pierwszy czarnoskóry poseł w polskim Sejmie - zabrał głos ws. sporów dotyczących imigracji, do których dochodzi w Polsce. Polityk zwrócił się do Polaków w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych z apelem .

- Dlatego dziś chcę z Wami porozmawiać nie jako polityk, nie jako naukowiec, nie jako imigrant, ale jako człowiek. Jeden z Was, Polak z wyboru, który kocha ten kraj i jego ludzi - zaznaczył.

Problem imigracji. Były parlamentarzysta: Polska to ziemia gościnności i otwartości

Godson zauważył, że "Polska to ziemia gościnności i otwartości. (...) Była miejscem schronienia dla prześladowanych. Gdy inne kraje zamykały swoje granice, Polska przyjmowała Żydów, Ormian, Greków, Tatarów czy Niemców".

- Historia Rzeczypospolitej Obojga Narodów była historią różnorodności. To właśnie ta otwartość była źródłem naszej siły - dodał.

Były parlamentarzysta zaapelował, by tego nie zaprzepaścić. - Nie pozwólmy, aby nasze dziedzictwo zostało zniszczone przez nienawiść - powiedział.

- To właśnie od retoryki nienawiści wobec obcych zaczynał Adolf Hitler. On również twierdził, że broni wartości narodowych, że chroni kulturę i gospodarkę. Ale ta retoryka doprowadziła do najstraszliwszego kataklizmu XX wieku - zaznaczył Godson.