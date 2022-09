- Ten piękny i symboliczny dzień otwarcia tego kanału jest wynikiem woli dwóch rodzajów. Tej woli, której inspiracją jest patriotyzm - powiedział prezes PiS. Ten patriotyzm ogólnopolski, odnoszący się do państwa, że nie możemy być zależni i musimy sami decydować o własnym terytorium, ale był też patriotyzm inny, ten lokalny - dodał.

Jarosław Kaczyński: Ten przekop mógł już powstać dawno temu

Jarosław Kaczyński stwierdził, że przeprawa przez Mierzeję Wiślaną mogła być już zbudowana w czasach PRL, jednak Związek Radziecki nie wyrażał na to zgody. Stwierdził również, że "potem też pojawiały się inne przeszkody".

- Dopiero rządy PiS przyniosły decyzję i szansę połączenia tych dwóch motywacji, tych dwóch patriotyzmów. To połączenie niezwykle ważne i w Polsce wciąż kwestionowane - powiedział prezes partii rządzącej. - Ale pamiętajmy - te dwa patriotyzmy nie mogą nigdy być względem siebie przeciwstawiane. Ponieważ powinno być przywiązanie do tej małej i wielkiej ojczyzny - do Polski.

"Udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem"

Kaczyński stwierdził, że społeczeństwo oczekuje, by Polska nie była "byle jaka", lecz "suwerenna i silna". Lider Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w opinii prezesa PiS chciał by "Polska była poważnym państwem". - Dziś po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem - podkreślił szef partii rządzącej.

- Jesteśmy poważnym państwem, ponieważ nikt nie jest w stanie nas zatrzymać w takich inicjatywach, ale także i dlatego, że potrafimy zrobić coś, co zapowiedzieliśmy, że jesteśmy sprawczy - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wyraził także nadzieję, że otwarcie przeprawy da początek powstania "czwartego portu Rzeczypospolitej" w Elblągu i będzie nowym impulsem dla rozwoju tej ziemi. - Wierzę, że to także sygnał, że Polska będzie naprawdę niepodległa, naprawdę suwerenna i będzie naprawdę silnym, poważnym i liczącym się państwem - zakończył Jarosław Kaczyński.