W sobotę Janusz Wojciechowski przekazał grupie korespondentów w Brukseli, że zamierza przedstawić liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu informację o swojej pracy w Komisji Europejskiej . Do takiej rozmowy ma dojść "w najbliższych dniach".

Janusz Wojciechowski będzie rozmawiał z prezesem. "Muszę zachować zimną krew"

Unijny komisarz podkreślił również, że nie widzi podstaw do swojej dymisji. - Większość z tego, co ja robię, jest po prostu mało znane w Polsce. Muszę silniej komunikować. Nie widzę zaniedbań z mojej strony - powiedział dziennikarzom.

- Ja się zastanawiam, co mógłbym zrobić inaczej w sprawach rolniczych i powiem szczerze, że nie widzę takiej sprawy w tej chwili. Przyjmowanie odpowiedzialności za to, byłoby przyznaniem się do niepopełnionych błędów. Muszę zachować zimną krew - dodał.