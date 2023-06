Janusz Korwin-Mikke z zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii

Oprac.: Agata Sucharska Polska

Jak potwierdził w rozmowie z Interią poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, otrzymał on oficjalne z pismo z zakazem wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Polityk już wcześniej miał problem z przyjazdem do tego kraju, jakiś czas temu nie wpuszczono go na pokład samolotu linii Ryanair. O możliwych przyczynach decyzji brytyjskiego rządu pisze Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich.

Zdjęcie Janusz Korwin-Mikke / Stanislaw Rozycki / Reporter