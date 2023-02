Jak zaoszczędzić na jedzeniu? Sposoby na tanie zakupy spożywcze

Rosnące ceny zauważamy codziennie podczas zakupów spożywczych. Z miesiąca na miesiąc rosną ceny żywności. Niestety nieumiejętna próba zaoszczędzenia na jedzeniu może odbić się na naszym zdrowiu. Patrycja Krynicka, dietetyczka kliniczna i doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego mówi, od czego najlepiej zacząć oszczędzanie jedzenia.

Jak oszczędzać na jedzeniu? Planuj posiłki z wyprzedzeniem

- Przede wszystkim powinniśmy zacząć planować posiłki z wyprzedzeniem. Swoim pacjentom najczęściej proponuję, aby przygotowywali sobie posiłki raz na dwa dni, co pozwoli zaoszczędzić równie cenny czas oraz dzięki temu wykorzystamy wszystkie produkty i jedzenie nie zmarnuje się - radzi Krynicka.

- Najczęściej wyrzucamy pieczywo, wędliny, nabiał, mięso, owoce i warzywa. A dlaczego wyrzucamy? Nie tylko z powodu skończenia się terminu przydatności do spożycia, ale także z powodu złego przechowywania jedzenia albo robienia zbyt dużych posiłków i zbyt dużych zakupów. Warto zrobić domowy eksperyment i przez jakiś czas zwracać uwagę na to, ile jedzenia trafia do kosza. Jego wyniki mogą być zaskakujące - uważa dietetyczka.



Polska w czołówce niechlubnego rankingu

- Na liście państw marnujących żywność w Unii Europejskiej Polska zajmuje piąte miejsce. Dane Eurostatu pokazują, że w Polsce wyrzuca się blisko dziewięć milionów ton żywności, z czego tylko gospodarstwa domowe marnują dwa miliony ton. Jeśli przestaniemy wyrzucać jedzenie, to w naszej kieszeni może zostać nawet kilkaset złotych miesięcznie - słyszymy.

Zapytaliśmy naszą ekspertkę o to, jak najlepiej robić zakupy, by nie wydać za dużo?

- Planując posiłki, zrobimy również przemyślane zakupy. Wskazane jest korzystanie z sezonowych produktów, które mają większą wartość odżywczą, jak również niższą cenę. Wiele produktów marek własnych ma równie dobrą jakość, jak te bardziej nam znane, a zarazem niższą cenę. Warto pamiętać, aby na zakupy nie chodzić głodnym, wtedy łatwiej nam trzymać się listy, którą stworzyliśmy. Kiedy wybieramy produkty należy zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia - wymienia Krynicka.

Gazetki promocyjne i zapasy żywności

- Opłaca się również sprawdzać gazetki promocyjne i robić zapasy produktów, które aktualnie mają niższą cenę, ale też długą datę przydatności do spożycia - dodaje ekspertka.

Zdarza się też, że kupujemy produkty, które już mamy w domu i przez to robimy niepotrzebne zapasy. jak mówi Krynicka: - Dobrze byłoby przeanalizować domową spiżarnię, aby wykorzystać produkty, które zostały już kupione wcześniej. Następnie stworzyć listę zakupów na cały tydzień, uwzględniając wszystko, co potrzebne do przygotowania zaplanowanych posiłków.

Masz za dużo? Możesz zamrozić

Co w przypadku, kiedy zostają nam niezjedzone posiłki albo zrobiliśmy za duże zakupy? Na to także ma radę nasza ekspertka.

- Jednym z najprostszych sposobów na niemarnowanie jedzenia jest mrożenie np. chleba, owoców, niektórych warzyw. Niektóre potrawy możemy przygotować i w całości zamrozić lub zawekować w słoikach, dzięki temu mamy przygotowane posiłki z wyprzedzeniem. Dodatkowo robienie zakupów z przygotowaną listą uchroni nas od kupowania zbędnych produktów. Dobrze będzie również zapoznać się, w jaki sposób przechowywać kupione przez nas jedzenie.

Idea zero waste

Jednym ze sposobów na oszczędzanie jedzenia, ale także na zadbanie o planetę jest wdrożenie w życie idei zero waste. Jak dobrze gospodarować żywnością tak, by wykorzystywać resztki, które zostają w naszej kuchni?

- Wykorzystując resztki, zmniejszamy marnowanie żywności. Ograniczać nas może jedynie nasza wyobraźnia. Dla przykładu z chleba kilkudniowego możemy zrobić tosty lub grzanki do sałatki, przygotować pesto z liści rzodkiewki, zrobić zupę krem z różnych resztek warzyw - wymienia Patrycja Krynicka.

Na sklepowych półkach kuszą nas często etykiety z informacją, że dany produkt jest BIO, ekologiczny itd. Takie produkty często są droższe, dlatego że klientowi wydają się zdrowsze. Czy warto wydawać na nie więcej pieniędzy? Patrycja Krynicka tłumaczy: - Nie mamy obecnie wystarczających danych, aby stwierdzić, że żywność z etykietą BIO ma wyższą wartość odżywczą, większa pewność jest, że są to produkty, gdzie spożywa się inne środki ochrony roślin lub też te same, ale w innym stężeniu, częstotliwości. Produkty określony etykietą BIO niekoniecznie będzie mieć lepszy skład od produktu bez tej etykiety, dlatego mimo wszystko należy go sprawdzać.

Smacznie, zdrowo, ekonomicznie

Często wydaje nam się, że aby jeść zdrowe i pełnowartościowe posiłki powinniśmy kupować najdroższe produkty. Czy musi tak być?

- Możemy jeść smacznie i zdrowo, a zarazem ekonomicznie. Komponując zbilansowane posiłki dla moich pacjentów, korzystam z sezonowych produktów i wykorzystuję opakowania do końca, a w menu znajdują się podstawowe, szeroko dostępne produkty, które są cenowo przystępne dla każdego. Żywność wysoko przetworzona jest znacznie droższa niż podstawowe produkty pełnoziarniste np. kasze, ryż brązowy, z których stworzymy rozmaite, pełnowartościowe posiłki - wyjaśnia Patrycja Krynicka.

Chcąc zaoszczędzić nasz czas lubimy sięgać po gotowe półprodukty czy dania garmażeryjne. Warto zwrócić także uwagę, że są one dużo droższe i taniej będzie przygotować je samemu. Ekspertka mówi: - Możemy również przygotowywać niektóre produkty we własnym zakresie, np. zamiast gotowego sosu do spaghetti, skomponować własny z pomidorów w puszce, który będzie miał pewny skład i wyższą wartość odżywczą.

Oszczędzać na zakupach i na jedzeniu możemy, jeśli konsekwentnie zaplanujemy przygotowanie posiłków i listę zakupów. Wymaga to od nas czasu, ale pozwala na to, byśmy mogli zdrowo się odżywiać i nie musieli martwić się domowym budżetem.



