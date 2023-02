Jak płacić mniej? Unikaj tych złych nawyków. Możesz zaoszczędzić kilkaset zł rocznie

Polska waluta słabnie, a raty kredytów rosną. Wielu Polaków rezygnuje z przyjemności dnia codziennego, takich jak jedzenie na mieście czy nawet z urlopów wyjazdowych. Inni są zmuszeni do podejmowania dodatkowej pracy, by starczyło im na coś więcej niż opłacenie bieżących rachunków. Wielu z nas szuka oszczędności w codziennym życiu. Podpowiadamy zatem, co można zmienić, by płacić mniej.

Oszczędzanie na co dzień: Zoptymalizuj rachunki

Zacznij od ucięcia comiesięcznych rachunków, których nie potrzebujesz. Czeka na ciebie góra książek do przeczytania, na które nigdy nie masz czasu? No cóż, może to właśnie ten moment, żeby anulować płatne subskrypcje platform streamingowych i przez następne miesiące skupić się na lekturze? A może od lat przedłużasz umowę z operatorem telewizyjnym, mimo że nie pamiętasz, kiedy ostatnio włączałeś któryś z kanałów? Warto również rozejrzeć się za nowymi umowami z operatorami sieci, z których korzystasz. Porównaj warunki i próbuj negocjować. Być może twoje miesięczne rachunki obniżą się o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych.

Płać mniej i pij wodę z kranu

Jeśli jeszcze nie przekonałeś się do picia kranówki to najlepszy moment, by to zmienić. Pijąc codziennie 1,5 litra wody wydasz zaledwie 6 zł miesięcznie. W ciągu miesiąca koszt wody butelkowanej może wynieść nawet 10 razy tyle co za wodę z kranu. Bardzo często do kosztu zakupu wody należy doliczyć dojazd samochodem do sklepu... Być może rezygnacja z kupowania zgrzewek wody zachęci także do wybierania się na zakupy pieszo?

Oszczędzaj na gotowaniu

Przyrządzanie posiłków zabiera bardzo dużo czasu, ale także prądu czy gazu. Bez wysiłku możesz zaoszczędzić podczas przygotowania potraw. Podczas przygotowywania w piekarniku elektrycznym potrawy, która wymaga pieczenia dłuższego niż 30 min, możesz wyłączyć urządzenie już 10 minut przed wyjęciem dania z piekarnika. Wciąż nagrzany, ale wyłączony piekarnik, będzie tak samo skuteczny. Dodatkowo, korzystanie z funkcji termoobiegu zmniejsza zużycie energii - możesz wtedy obniżyć temperaturę pieczenia o około 15 stopni.

Podobnie jest z gotowaniem makaronu - podgrzewanie wody pod przykryciem pozwala zaoszczędzić do 30 proc. energii. Dodatkowym sposobem na zużycie mniejszej ilości prądu lub gazu jest wyłączenie go tuż po wrzuceniu makaronu do gorącej, osolonej wody. Tym sposobem uzyskasz makaron al dente, przetrzymując go zaledwie minutę dłużej niż zaleca producent.

Pamiętaj także o gotowaniu takiej ilości wody w czajniku elektrycznym, której faktycznie potrzebujesz. Im więcej wody gotujesz, tym więcej prądu zużywasz.

Oszczędzaj ciepło: Nie przegrzewaj mieszkania

Statycznie co drugi Polak przegrzewa swoje mieszkanie. Utrzymywanie temperatury w okolicach 19-20 stopni nie tylko wpłynie znacząco na twój portfel, ale także na zdrowie. Zbyt ciepłe powietrze sprzyja rozwojowi czynników środowiskowych, takich jak roztocza czy zarodniki grzybów pleśniowych, a także infekcji górnych dróg oddechowych. Poza tym, zmniejszenie temperatury na kaloryferach zaledwie o jeden stopień da roczne oszczędności między 5 a 8 proc.

Wietrz mieszkanie, ale z głową

Pamiętaj także o regularnym wietrzeniu pomieszczeń - dzięki temu pozbędziesz się drobnoustrojów zagrażających zdrowiu, a świeże powietrze wpłynie pozytywnie na samopoczucie wszystkich domowników. Im rzadziej chorujemy, tym więcej oszczędzamy. Podczas wietrzenia mieszkania nie zapominaj oczywiście o wyłączeniu kaloryferów. Przy otwartych oknach, grzejniki pracują z maksymalną siłą, więc straty mogą być spore. Podczas mrozów, wystarczy otworzyć okna w całym mieszkaniu na kilka minut. Takie wietrzenie będzie bardziej efektywne niż otwieranie okien w pojedynczych pokojach na dłuższy czas.

Wraz ze wzrostem cen za energię, zwracamy coraz więcej uwagi na jej wykorzystanie. Jeszcze do niedawna różnice w opłatach były na tyle nieznaczne, że mało kto decydował się na zmiany nawyków podczas wykonywania obowiązków domowych. Przestrzegając kilku prostych zasad, możesz zaoszczędzić nawet do kilkuset złotych rocznie.