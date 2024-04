W sondażu CBOS przeprowadzonym w marcu zapytano o kwestie związane z konfliktem w Ukrainie. Po raz pierwszy od listopada, kiedy ostatnio realizowano takie badanie, respondenci wypowiedzieli się na temat poczucia zagrożenia wojną czy stosunku do ukraińskich uchodźców.

Jak zwraca uwagę CBOS, w ciągu dwóch ostatnich lat odsetek respondentów, którzy obawiają się zagrożenia, oscylował wokół 75 proc. Teraz jednak, w stosunku do ostatniego badania, wzrósł on o 9 pkt. proc. Tym samym niemalże osiągnął poziom z czasu początku wojny, kiedy wynosił on 85 proc. O największym zagrożeniu dla bezpieczeństwa Polski mówią starsi badani, a także ci z wyższym wykształceniem i częściej praktykujący religijnie.