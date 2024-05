Zwrot akcji na Podlasiu. PiS traci władzę

Wszystko za sprawą kuluarowej gry szefa podlaskich struktur Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Truskolaskiego . To on, jak słyszymy, namówił dwoje radnych PiS do zmiany barw. Propozycja była prosta: utrzymanie funkcji wicemarszałków.

- Zaraz po wyborach zaczęliśmy rozmawiać o potrzebie zbudowania najlepszej koalicji na rzecz woj. podlaskiego. Rozmawialiśmy ze wszystkimi radnymi, którym leżało na sercu dobro regionu i zmiana filozofii władzy w sejmiku. Nie wszyscy byli zadowoleni z rządów pana marszałka Artura Kosickiego . 16 osób, które we wtorek zagłosowało za zmianą, to pokazało - tłumaczy nam w środę Truskolaski .

Podlaskie. PiS zaskoczone utratą władzy w sejmiku

- Tak, decyzja pani Burnos i pana Malinowskiego była dla nas wszystkich, także dla mnie, dużym zaskoczeniem. Wcześniej deklarowali, że są z nami i nic nie wskazywało, że mogą zagłosować przeciwko nam - mówi Interii. - Przed majówką rozmawialiśmy na klubie o możliwościach stworzenia koalicji, nikt nie zgłaszał wątpliwości, nie było żadnych sygnałów . Zgadzaliśmy się w sprawie prowadzenia rozmów z różnymi klubami i nie było podstaw do tego, by sądzić, że coś może być nie tak - dodaje.

Ten w rozmowie z Interią odpiera te zarzuty. - Oskarżanie mnie, że współpraca się źle układała to szukanie alibi dla swoich decyzji. Powiem wprost: to kłamstwo. Współpracowaliśmy i do końca rozmawialiśmy o dalszej współpracy - mówi. - Pani Burnos i pan Malinowski wybrali taką drogę, jaką wybrali. Dzięki swoim decyzjom weszli do zarządu województwa. Cała reszta to szukanie wymówek, dla tych decyzji. Taka jest polityka. Na Podlasiu nastąpiła zmiana władzy, pogratulowałem nowemu marszałkowi i wicemarszałkom. A życie i polityka toczą się dalej - podsumowuje.