Jabłoński zapytany w Polsat News, czy "coś się ruszy" w sprawie środków z KPO dla Polski, odparł: Liczymy cały czas na to, że Komisja Europejska podejmie właściwą decyzję i uruchomi środki, które są po prostu Polsce należne na podstawie traktatów, na podstawie porozumień, na podstawie budżetu i ram finansowych, i Funduszów Odbudowy.

Wiceminister zwrócił uwagę, że Polska jest w takiej sytuacji, że potrzeby, które były wywołane przez COVID-19, pozostały.

- Dodatkowo dochodzi nam jeszcze większa potrzeba: 2,5 miliona ludzi już w tej chwili jest w Polsce - zaznaczył. Dodał, że liczba uchodźców będzie się zwiększała.

Reklama

- Ta świadomość w Komisji Europejskiej jest coraz większa, ale wciąż to nie jest tak, że Polska czeka na coś. Jak słyszę takie pytania, czy Polska zwróciła się do Unii Europejskiej o środki na pomoc uchodźcom, tutaj nie ma w tej chwili żadnych nowych środków. My się zwracamy o uruchomienie tych środków, które zostały zablokowane z powodów absolutnie politycznych - podkreślił Jabłoński.

Według niego, kluczowe w tej sprawie jest to, żeby zapadła decyzja polityczna.

Jabłoński: Ukraina broni wartości europejskich

Jednocześnie ocenił, że po działaniach podejmowanych przez rząd i prezydenta Andrzeja Dudę, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, poziom zrozumienia po stronie Komisji Europejskiej, że możemy mieć pewne spory pomiędzy sobą w ramach Unii, możemy się spierać czasami bardzo ostro, ale w obliczu tego, co się dzieje, nie ma już chyba nikt wątpliwości, gdzie jest granica między wartościami europejskimi, a wartościami, które są nam po prostu wrogie.

- Ta granica dzisiaj przebiega na wschód od nas. To Ukraina broni europejskich wartości, a państwa, które bronią Ukrainy też bronią europejskich wartości. Jeśli Unia Europejska dzisiaj nie będzie pomagać tym państwom, to będzie to także negatywne dla całej UE - oświadczył wiceminister Jabłoński.

Andrzej Duda rozmawiał z Ursulą von der Leyen

We wtorek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował, że prezydent Duda rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen o inicjatywach na rzecz uchodźców z Ukrainy i relacji Polski z Komisją.

"Przed chwilą z inicjatywy Unii Europejskiej odbyła się rozmowa telefoniczna prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen" - poinformował minister Kumoch we wtorek na Twitterze.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.