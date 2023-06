Incydent na pokładzie pierwszego rejsu czarterowego z Radomia. LOT komentuje

Z Lotniska Warszawa-Radom w sobotę po raz pierwszy odbył się rejs czarterowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Podczas inauguracyjnego lotu do Antalyi w Turcji doszło jednak do incydentu. Jeden z pasażerów, opuszczając pokład, miał został pobity. "Pasażerowie, którzy podczas lotu nadużyli alkoholu i zachowywali się wulgarnie, zostali wpisani na tzw. czarną listę. Oznacza to, że naszymi liniami nie będą mogli udać się ani w podróż powrotną z Antalyi, ani w żadną inną w przyszłości" - przekazało Interii Biuro Prasowe LOT-u.

