Pierwszy dzień weekendu nie wszystkich rozpieści pogodną aurą. Zwłaszcza mieszkańcy południa i wschodu kraju powinni szczególnie uważać.

W sobotę możliwe burze z gradem

W ciągu dnia na północy i w centrum Polski będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie, z możliwymi lokalnymi opadami deszczu. W reszcie kraju zachmurzenie będzie większe, tam mogą też wystąpić deszcze i burze, nawet z opadami gradu.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dotyczące burz dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego oraz południowych części opolskiego i dolnośląskiego.

Zdjęcie W sobotę na południu kraju możliwe będą burze z gradem / IMGW /

W trakcie burz wysokość opadów może sięgnąć od 25 do 35 mm a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 65 km/h. Termometry pokażą od 21°C na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich, przez około 26°C w centrum, do 29°C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat i nad Bałtykiem, gdzie temperatura wyniesie około 19°C.

Noc prawie spokojna

Noc z soboty na niedzielę znowu upłynie pod znakiem bezchmurnej aury na północy i w centrum i deszczu oraz zanikających burz w pozostałych regionach kraju. W trakcie burz prognozowana wysokość opadów wyniesie od 10 mm do 15 mm a wiatr w porywach może wiać z prędkością do 60 km/h. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, Ziemi Łódzkiej i w rejonach podgórskich Karpat (9°C). W pozostałych regionach termometry pokażą 14°C.

Zdjęcie Najwięcej opadów w sobotę należy spodziewać się na południu kraju / wxcharts /