Arktyczne powietrze wkroczyło do Polski, co widać w ciągu ostatnich dni. Dodatnie temperatury zastąpił mróz , który zostanie z nami najpewniej do środy.

Pogoda. Gwałtowna zmiana temperatury

I tu właśnie pogoda znów nas zaskoczy. Z najnowszej prognozy pogody wynika, że w nocy ze wtorku na środę 29 marca będziemy mieli do czynienia z gwałtownym ociepleniem.

Jeszcze we wtorek w nocy termometry pokażą od -5 st. C do nawet -15 stopni w rejonach Tatr i Karpat. Później, jak informuje serwis fanipogody.pl, będziemy mieli do czynienia z "odbudową cyrkulacji strefowej atmosfery i adwekcją ciepła w ciepłym sektorze niżu".

"30 marca 2023 r. wystąpi już temperatura powyżej normy wieloletniej. Wtedy to temperatura sięgnie nawet 12-18 st. C. Potem cieplejsze powietrze przesunie się do dzielnic centralnych i wschodnich, południowo wschodnich" - czytamy.

I tu, jak zaznacza serwis, ocieplenie się skończy. Z wysokimi, dodatnimi temperaturami będziemy mieli do czynienia do początku kwietnia. Później znów arktyczne powietrze wyprze ciepłe. Odczujemy to zwłaszcza 2 i 3 kwietnia. Możliwe są wtedy przymrozki, jednak w ciągu dnia temperatura powinna dochodzić do kilku kresek powyżej zera.