W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie nocy opady deszczu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem, a na północy kraju w śnieg. W górach spodziewane są opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie na Pomorzu, Podlasiu i Suwalszczyźnie minus 1 (przy gruncie do minus 5), w centrum 1-2 na plusie, do plus 5 stopni na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h.

Ochłodzenie w Polsce. Kiedy wróci wiosna? Jak zauważa portal TwojaPogoda.pl, w poniedziałek temperatura w kraju nie przekroczy nigdzie 5 stopni Celsjusza. Późnym popołudniem zacznie się robić coraz zimniej, a w nocy chwyci mróz. Na coraz większym obszarze kraju spodziewane są także opady śniegu. Osadzający się śnieg i pośniegowe błoto, a także zamarzający deszcz spowodują, że drogi i chodniki będą śliskie. Wtorek to kolejny dzień opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. O poranku można spodziewać się lekkiego mrozu, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 stopni Celsjusza. Na południu i wschodzie Polski pokrywa śnieżna może mieć grubość od 1 do 3 centymetrów. W Tatrach opady śniegu zapowiadane są na poniedziałek i wtorek. Temperatura w górach spadnie poniżej zera, osiągając w wtorek w nocy do -16 stopni. Śnieg spadnie również w Zakopanem, a temperatura w mieście pod Giewontem spadnie do 6 stopni mrozu. W Tatrach cały czas obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Zdaniem synoptyków IMGW-PIB, ochłodzenie potrwa do środy. Od czwartku spodziewany jest stopniowy wzrost temperatury.