Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Amatorzy grzybobrania informują, że trwa wysyp borowików amerykańskich . Jest to grzyb niezwykle popularny na północy i północnym-wschodzie naszego kraju.

Złotoborowik wysmukły pochodzi z Ameryki Północnej. Do Europy dotarł pod koniec lat 80. Początkowo zauważono go na Litwie, następnie obserwowano jego wędrówkę w kierunku północnym i zachodnim. W Polsce obecny jest na Podlasiu oraz w lasach pobrzeża Bałtyku. Obficie występuje na obszarze od Suwałk do Łeby.