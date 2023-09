"Masło czarownicy" w polskich lasach. Nie, to wcale nie jest grzyb

"Nie jest to roślina, nie jest to zwierzę, nie jest to grzyb" - tak Nadleśnictwo Przedborów opisuje dziwny twór, który występuje też w polskich lasach. Chodzi o tzw. "masło czarownicy", czyli wykwit piankowaty. Czym jest "księżycowa kupka" lub też "księżycowe ciastko"? Odpowiedź znajdziecie w naszym artykule.