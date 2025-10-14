We wtorek po południu synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w wielu miejscach. Zagrożenie w wielu miejscach utrzyma się od wieczora do środowego poranka - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gęste mgły nad Polską. Wydano mnóstwo alertów

"W wielu miejscach wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m" - napisali synoptycy w komunikacie. Żółte alerty IMGW wydano dla łącznie 13 województw:

lubuskiego ;

wielkopolskiego ;

północnej części dolnośląskiego ;

południowo-zachodnich powiatów pomorskiego ;

kujawsko - pomorskiego ;

łódzkiego ;

północnej części opolskiego ;

większości mazowieckiego (bez północno-wschodnich krańców);

północnej części śląskiego ;

świętokrzyskiego ;

powiatów olkuskiego, miechowskiego i dąbrowskiego w małopolskim ;

większości lubelskiego (bez wschodnich krańców);

północnej, centralnej, wschodniej i południowej części podkarpackiego.

Na tych terenach gęste mgły mogą spowodować utrudnienia dla kierowców i pieszych od godz. 22:00 we wtorek do 10:00 w środę.

Noc z przymrozkami na wschodzie

Najbliższa noc może być wymagająca nie tylko z powodu gęstych mgieł, lecz również ze względu na znaczący spadek temperatur.

Najchłodniej ma być na wschodzie - tam eksperci z IMGW spodziewają się od zera do 3 stopni. Tam, gdzie dojdzie do większych przejaśnień, szczególnie na wschodzie Polski, możliwe będą przygruntowe przymrozki do około -2 stopni Celsjusza.

Wysoko w górach wciąż może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, zaś na Przedgórzu Sudeckim przez noc może spaść miejscami do 10 litrów wody na metr kwadratowy.

