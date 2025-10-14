Groźne zjawisko pojawi się po zmroku. Kierowcy i piesi muszą uważać

Gęste mgły zasnują większość Polski. Wieczorem i w nocy w 13 województwach widzialność może spaść poniżej 200 metrów. W dużej części kraju obowiązują żółte alerty pierwszego stopnia. Utrzymają się do środy.

We wtorek po południu synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w wielu miejscach. Zagrożenie w wielu miejscach utrzyma się od wieczora do środowego poranka - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gęste mgły nad Polską. Wydano mnóstwo alertów

"W wielu miejscach wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m" - napisali synoptycy w komunikacie. Żółte alerty IMGW wydano dla łącznie 13 województw:

  • lubuskiego;
  • wielkopolskiego;
  • północnej części dolnośląskiego;
  • południowo-zachodnich powiatów pomorskiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • łódzkiego;
  • północnej części opolskiego;
  • większości mazowieckiego (bez północno-wschodnich krańców);
  • północnej części śląskiego;
  • świętokrzyskiego;
  • powiatów olkuskiego, miechowskiego i dąbrowskiego w małopolskim;
  • większości lubelskiego (bez wschodnich krańców);
  • północnej, centralnej, wschodniej i południowej części podkarpackiego.

Na tych terenach gęste mgły mogą spowodować utrudnienia dla kierowców i pieszych od godz. 22:00 we wtorek do 10:00 w środę.

    Noc z przymrozkami na wschodzie

    Najbliższa noc może być wymagająca nie tylko z powodu gęstych mgieł, lecz również ze względu na znaczący spadek temperatur.

    Najchłodniej ma być na wschodzie - tam eksperci z IMGW spodziewają się od zera do 3 stopni. Tam, gdzie dojdzie do większych przejaśnień, szczególnie na wschodzie Polski, możliwe będą przygruntowe przymrozki do około -2 stopni Celsjusza.

    Wysoko w górach wciąż może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, zaś na Przedgórzu Sudeckim przez noc może spaść miejscami do 10 litrów wody na metr kwadratowy.

