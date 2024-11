GIS ostrzega przed używaniem łyżki cedzakowej. "Wykryto migrację amin"

Jak czytamy w komunikacie, Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła badania, z których wynika, że stwierdzono "migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych ".

"To substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności" - ostrzega sanepid.

Ostrzeżenie GIS. Łyżka cedzakowa z aminami aromatycznymi

GIS wskazał w swoim komunikacie, że ostrzeżenie dotyczy przyrządu kuchennego firmy TEDi, wyprodukowanego w Niemczech . Kod EAN to 93503001001000000100 224.

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że sanepid przy współpracy z polskim dystrybutorem, " monitoruje proces wycofania kwestionowanego produktu". Z kolei firma TEDi Sp. z o.o. zadeklarowała, że produkt został już usunięty z sali sprzedaży we wszystkich sklepach tej sieci w dniu 22.11.2024 r.

W komunikacie podkreślono również, by wszyscy konsumenci, którzy posiadają ten produkt, nie używali go do kontaktu z żywnością.