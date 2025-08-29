GIS ostrzega. Producent ciasteczek nie poinformował o jednym składniku

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące partii kremowych ciasteczek z syropem klonowym. Na opakowaniu nie znalazła się bowiem informacja w języku polskim o obecności w składzie soi, a także możliwej obecności mleka i jaj, co może stanowić zagrożenie dla osób uczulonych na te produkty.

Spożycie produktu przez osoby uczulone na białko soi, a także na składniki mleka lub jaj może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że w wyniku skargi konsumenckiej firma VIANDS Sp. z o.o. podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu trzech partii ciasteczek klonowych ze względu na brak informacji na etykiecie w języku polskim o obecności alergenu: soi oraz o możliwej obecności mleka i jaj.

    Pomimo że oryginalna etykieta wskazuje na obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj w produkcie, soja nie jest zadeklarowana na liście składników oraz nie zawarto ostrzeżenia o możliwej obecności mleka i jaj w oznakowaniu w języku polskim.

    GIS ostrzega przed ciasteczkami

    Nazwa produktu: Kremowe ciasteczka klonowe z oryginalnym, kanadyjskim syropem klonowym, 400 g

    Numer partii: 24052, Data minimalnej trwałości: 03.09.2025

    Numer partii: 24355, Data minimalnej trwałości: 09.07.2026

    Numer partii: 34625, Data minimalnej trwałości: 30.12.2026

    Kraj pochodzenia: Kanada

    Dystrybutor w Polsce: VIANDS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec

    Jak podał GIS, Viands Sp. z o.o. poinformowała, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności podjęła działania mające na celu wycofanie produktu z rynku i wdrożyła działania korygujące. Firma opracowała właściwą etykietę, uwzględniającą obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj.

    Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z podmiotem i monitorują proces wycofania produktu z obrotu.

    Ostrzeżenia GIS. "Nie po to by piętnować przedsiębiorców"

    Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

    Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

