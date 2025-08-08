Popularne "zupki chińskie" wycofywane ze sklepów. GIS ostrzega

Kinga Kania

Oprac.: Kinga Kania

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie o wykryciu w produktach marki Bao Long alergenów, które nie zostały uwzględnione w składzie - chodzi o białko soi, skorupiaki oraz ryby. Osoby uczulone na te substancje powinny unikać spożycia, ponieważ może to wywołać silną reakcję alergiczną.

Zdjęcie ilustracyjne/Wykryto alergeny w produktach znanej chińskiej marki
Zdjęcie ilustracyjne/Wykryto alergeny w produktach znanej chińskiej markiJeff GreenbergGetty Images

Główny inspektor sanitarny został poinformowany o wycofaniu wszystkich partii produktów marki Bao Long w związku ze stwierdzeniem obecności alergenów (białka soi, skorupiaków i ryb), które nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów.

GIS ostrzega. Te produkty zostaną wycofane

Wycofanie dotyczy produktów:

  • Chicken Noodle Soup Seasoning - Gia Vi Pho Ga, 75 g (kod produktu: 2301)
  • Lau Thai Lan Soup Seasoning, 75 g (kod produktu: 2309)
  • Vegan Pho Soup Seasoning, 75 g (kod produktu: 2315)
  • Bouillon cube Chicken Pho Ga, 75 g (kod produktu: 3532)
  • Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang, 75 g (kod produktu: 3538)
  • Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g (kod produktu: 3530)
  • Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g (kod produktu: 3537

    Eksporterem produktów jest Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam, Toan Nam Foods Corp, Wietnam, a importerem Beagley Cooperman NL Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV.

    Dotyczy wszystkich numerów partii i wszystkich dat minimalnej trwałości.

    Jak dodał GIS, dystrybutorzy z Niderlandów poinformowali swoich odbiorców o wykrytej niezgodności.

    Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.

