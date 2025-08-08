Popularne "zupki chińskie" wycofywane ze sklepów. GIS ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie o wykryciu w produktach marki Bao Long alergenów, które nie zostały uwzględnione w składzie - chodzi o białko soi, skorupiaki oraz ryby. Osoby uczulone na te substancje powinny unikać spożycia, ponieważ może to wywołać silną reakcję alergiczną.