Z komunikatu wynika, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w partii produktu o nazwie "Pyłek kwiatowy" stwierdzone zostało w badaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

"Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów" - przekazał GIS.

Ostrzeżenie dotyczy produktu o numerze partii i dacie minimalnej trwałości: "13/12/2026 1/1", którego producentem jest Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.

Komunikat GIS. "Pyłek kwiatowy" wycofywany ze sprzedaży

Jak przekazał GIS, producent rozpoczął już procedurę wycofania z rynku zakwestionowanego towaru i informowania odbiorców.

Dodał, że postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie prowadzone jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu, czy wycofania ich z asortymentu.

