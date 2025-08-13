Ostrzeżenie przed "Pyłkiem kwiatowym". "Zagraża zdrowiu"
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzeżenie przed partią produktu o nazwie "Pyłek kwiatowy", w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Spożycie produktu może być ryzykowne dla zdrowia.
Z komunikatu wynika, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w partii produktu o nazwie "Pyłek kwiatowy" stwierdzone zostało w badaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
"Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów" - przekazał GIS.
Ostrzeżenie dotyczy produktu o numerze partii i dacie minimalnej trwałości: "13/12/2026 1/1", którego producentem jest Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.
Komunikat GIS. "Pyłek kwiatowy" wycofywany ze sprzedaży
Jak przekazał GIS, producent rozpoczął już procedurę wycofania z rynku zakwestionowanego towaru i informowania odbiorców.
Dodał, że postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie prowadzone jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu, czy wycofania ich z asortymentu.