Produkt pilnie wycofany ze sklepów. GIS wydał ostrzeżenie

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Główny Inspektorat Sanitarny zdecydował o wycofaniu ze sklepów jednej z partii cukru kokosowego. W próbkach produktu wykryto gluten, który u osób z nietolerancją lub alergią może doprowadzić do problemów zdrowotnych.

Nowe ostrzeżenie GIS, jest komunikat (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe ostrzeżenie GIS, jest komunikat (zdjęcie ilustracyjne)Polska pressEast News

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzeniu podwyższonej obecności glutenu (powyżej 20mg/kg) w określonej partii cukru kokosowego z Indonezji" - powiadomiono w komunikacie.

"Podmiot VINET Łukasz Moskwa przepakował cukier kokosowy i wprowadził do obrotu na terenie Polski" - przekazał GIS.

Spożycie produktu przez osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na pszenicę może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej - ostrzegają inspektorzy.

    Ostrzeżenie GIS. Cukier kokosowy wycofywany ze sklepów

    Produkt znaleźć można pod nazwą: "Ekologiczny cukier kokosowy 250 g". Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze: LT251059. Jego data przydatności do spożycia sięga 10.10.2027, a kod kreskowy to "5903111231576".

    Producentem zamiennika cukru jest firma VINET Łukasz Moskwa, z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Szymanowskiego 5.

    "Producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności. Odbiorcy realizują procedurę wycofania produktu z obrotu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce" - czytamy w ostrzeżeniu GIS.

