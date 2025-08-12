"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzeniu podwyższonej obecności glutenu (powyżej 20mg/kg) w określonej partii cukru kokosowego z Indonezji" - powiadomiono w komunikacie.

"Podmiot VINET Łukasz Moskwa przepakował cukier kokosowy i wprowadził do obrotu na terenie Polski" - przekazał GIS.

Spożycie produktu przez osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na pszenicę może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej - ostrzegają inspektorzy.

Ostrzeżenie GIS. Cukier kokosowy wycofywany ze sklepów

Produkt znaleźć można pod nazwą: "Ekologiczny cukier kokosowy 250 g". Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze: LT251059. Jego data przydatności do spożycia sięga 10.10.2027, a kod kreskowy to "5903111231576".

Producentem zamiennika cukru jest firma VINET Łukasz Moskwa, z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Szymanowskiego 5.

"Producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności. Odbiorcy realizują procedurę wycofania produktu z obrotu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce" - czytamy w ostrzeżeniu GIS.

