Emerytura prezydencka: Ile dostają Wałęsa, Kwaśniewski i Komorowski?

Spis treści: 01 Ile zarabia prezydent RP?

02 Ile wynosi emerytura prezydenta?

03 Ile emerytury dostają byli prezydenci RP?

04 Ile zarabia żona prezydenta?

Ile zarabia prezydent RP?

Emerytura prezydencka jest obliczana na podstawie wynagrodzenia, dlatego zanim wyliczymy, ile dostanie prezydent na emeryturze musimy wiedzieć, ile wynosi jego pensja na stanowisku. Zgodnie z oświadczeniem Kancelarii Prezydenta, miesięczne wynagrodzenie prezydenta oscyluje wokół kwoty 25 tysięcy złotych brutto. Nie jest to kwota stała i składa się na nią kilka czynników.

Na pensję prezydenta składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny. Pierwsza składowa wynosi 9,8-krotność kwoty bazowej. W 2023 dla osób na stanowiskach kierowniczych jej poziom ustalono na 1789,42 zł. Dodatek funkcyjny to 4,2-krotność tej sumy. Prezydentowi przysługuje także dodatek za wysługę lat. Od podanych kwot należy odjąć składki odprowadzane do ZUS oraz podatek dochodowy.

Ile wynosi emerytura prezydenta?

Emerytura prezydencka to 75 procent kwoty wynagrodzenia zasadniczego głowy państwa. W 2023 roku przekłada się to na 13 152,24 zł brutto, czyli prawie 11 tysięcy złotych netto.



To jednak nie wszystkie przywileje przysługujące byłym prezydentom. Co jeszcze przysługuje emerytowanym głowom państwa?

środki finansowe na utrzymanie biura ( około 12 tysięcy miesięcznie) ;

na utrzymanie biura ( ; dożywotnia ochrona na terytorium Polski;

na terytorium Polski; dożywotnia opieka zdrowotna dla siebie oraz najbliższej rodziny;

dla siebie oraz najbliższej rodziny; prawo do korzystania z limuzyny Biura Ochrony Rządu.

Wraz z końcem sprawowania funkcji odchodzącemu prezydentowi przysługuje też odprawa w wysokości trzech wynagrodzeń miesięcznych.

Ile emerytury dostają byli prezydenci RP?

Co sami byli prezydenci mówią o swoich emeryturach? Ogólnie nie narzekają, ale przyznają, że dorabiają do swoich prezydenckich świadczeń.

Lech Wałęsa, komentując w połowie zeszłego roku dla Super Expressu rozpędzającą się inflację, stwierdził, że 12-13 tysięcy, które co miesiąc wpływa na jego konto, nie zaspokaja "apetytu byłego prezydenta". Laureat Pokojowej Nagrody Nobla prowadzi jednak wiele wykładów na całym świecie, za które otrzymuje wynagrodzenie.

Aleksander Kwaśniewski z kolei przyznał w ostatnich dniach, że w prognozie emerytury, którą otrzymał z ZUS, widnieje kwota 2600 zł. Kwota nie jest zawrotna, jednak musimy pamiętać, że emerytura z ZUS i emerytura prezydencka to dwa różne świadczenia. Aleksander Kwaśniewski zarabia także na wykładach i prelekcjach, których udziela.

Najbardziej oszczędny w słowach, jeżeli chodzi o zarobki po prezydenturze jest Bronisław Komorowski. Warto jednak zaznaczyć, że to on składał podpis pod zwiększeniem emerytury prezydenckiej z 50 do 75 procent wynagrodzenia zasadniczego. Przed nowelizacją ustawy byli prezydenci odbierali emeryturę niższą niż np. prokuratorzy w stanie spoczynku.

Ile zarabia żona prezydenta?

Pierwszej Damie nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Pomimo kilku prób przegłosowania innego rozwiązania (projekt z 2016 przewidywał ok. 13 tys. zł brutto) do dzisiaj żona urzędującego prezydenta nie pobiera z tego tytułu żadnych pieniędzy. W trakcie kadencji nie stanowi to dużego problemu. Mieszkańcy Pałacu Prezydenckiego nie muszą martwić się o dach nad głową, wyżywienie, podróże czy garderobę - to wszystko jest opłacane z budżetu państwa. Kłopoty mogą się za to pojawić po zmianie lokatora w Belwederze.

Chociaż w polskim prawie nie ma zakazu pracy dla Pierwszej Damy, to w praktyce żadna z nich nie kontynuowała pracy zawodowej w trakcie pełnienia kadencji przez małżonka. W rezultacie, w okresie sprawowania władzy przez mężów, ich żony nie miały odprowadzanych składek do ZUS. W trakcie ostatniej kampanii zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski postulowali, aby z budżetu państwa żona prezydenta miała opłacane przynajmniej składki emerytalne. Do dzisiaj przepisy nie uległy jednak zmianie.

