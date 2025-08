Należy jednak pamiętać, że emerytury i renty co roku podlegają waloryzacji. Odbywa się ona w marcu, a w tym roku wyniosła 5,5 proc. Z tego powodu część emerytur została powiększona. Podwyżka świadczeń wyniosła co najmniej 100 zł. To może oznaczać, że od 1 marca 2025 część seniorów nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, jako że wysokość ich świadczenia przekroczy kwotę 2500 zł. To oznacza, że ich dochód netto będzie niższy.