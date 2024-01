"Jak pani myśli: wszedłem tam (do toalety - red.) 'przypudrować nosek' czy wymienić magazynek?" - rzucił do dziennikarki Grzegorz Barun dopytywany, czy chciał wnieść na teren Sejmu broń. Takie informacje pojawiły się przed kilkoma dniami. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował do policji pismo w tej sprawie.