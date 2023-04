W sobotę w całym kraju Caritas Polska zorganizuje pikniki rodzinne, festyny, kiermasze, koncerty, warsztaty i biegi charytatywne w ramach obchodów Dnia Dobra. - Będzie to wspólne święto wolontariuszy, pracowników i podopiecznych Caritasu - powiedziała Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora tej organizacji.

Jarosz-Jarszewska wyjaśniła, że Dzień Dobra kończy obchodzony od 16 do 22 kwietnia 79. Tydzień Miłosierdzia. - W sobotę będziemy świętować wszyscy razem: wolontariusze, pracownicy i podopieczni Caritasu Polska. To bardzo ważne, żeby w naszej codziennej pracy, w naszym trudzie, był również taki czas na spokojne pobycie ze sobą, na świętowanie, na zabawę - zastrzegła.

Poinformowała też, że w strukturach Caritasu Polska działa prawie 100 tys. wolontariuszy. - To wolontariusze, ich zapał i gotowość do pomagania są prawdziwą siłą napędową Caritasu. Prowadzimy ponad tysiąc placówek w całym kraju, codziennie wspieramy kilkaset tysięcy osób ubogich, chorych i samotnych. Sami pracownicy Caritasu naprawdę nie daliby rady pomagać na tak wielką skalę - oceniła Jarosz-Jarszewska.

Zdaniem zastępcy dyrektora Caritasu istotą pomocy jest bycie uważnym na to, że ktoś obok cierpi i potrzebuje pomocy. - To cierpienie i ten brak związany jest czasem z tym, że ktoś nie ma pieniędzy, jest chory czy nie ma domu. Ale ten brak najczęściej związany jest także z tym, że ktoś jest samotny, nie ma obok siebie nikogo bliskiego. Miłosierdzie polega na tym, żeby takiego człowieka zauważyć i po prostu być dla niego - mówiła.

Dodała, że w ostatnim czasie z pomocy Caritasu korzystają także osoby poszkodowane w wyniku wojny w Ukrainie.

- Pomagamy zarówno uchodźcom na granicy, jak i tworząc specjalne centra pomocy, gdzie zapewniamy przybyszom nie tylko schronienie i wyżywienie, ale dbamy także o pomoc w integracji, nauce języka polskiego i zapewniamy wsparcie psychologiczne. Pomagamy także, opiekując się małymi dziećmi po to, by ich mamy, które uciekły do Polski przed wojną, mogły iść do pracy - wyjaśniła.

Jarosz-Jarszewska poinformowała, że z okazji Dnia Dobra Caritas zorganizuje ponad 400 wydarzeń w całej Polsce. Będą to pikniki rodzinne, festyny, kiermasze, koncerty, warsztaty i biegi charytatywne. Będzie także czas na wspólną modlitwę i udział w mszy św. - Zapraszamy wszystkich, którzy chcą świętować z nami - zaznaczyła.

22 kwietnia w podwarszawskim Józefowie w klasztorze Franciszkanów przy ul. Przyszłości 8 odbędzie się bieg charytatywny "Dobra jest więcej", połączony ze zbiórką na rzecz hospicjum w Wołominie. Z kolei o godz. 19 w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie odbędzie się modlitwa uwielbienia i koncert zespołu Owca.

Tego samego dnia na placu Litewskim w Lublinie o godz. 13:30 odbędzie się piknik rodzinny. Wystąpi zespół Małe TGD. We Włocławku odbędzie się uroczysta gala podziękowania dla wolontariuszy za ich pracę i zaangażowanie wraz z wręczeniem nagród.

W parafii św. Józefa w Piekarach Śląskich o 10 rozpocznie się kiermasz, na którym można będzie kupić ręcznie robione przedmioty, swojskie wypieki, napić się kawy i herbaty.

W ramach obchodów Dnia Dobra w niedzielę 23 kwietnia w Szczecinie na osiedlu Kijewo uruchomiona zostanie kawiarenka dla seniorów. Wolontariusze zapraszają osoby samotne do spędzenia wspólnie czasu przy kawie i cieście oraz na celebrację Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. Również w niedzielę w Katowicach w godz. od 14 do 21 odbędą się spotkania m.in. z Jankiem Melą i ks. Sebastianem Picurem, koncert zespołów TAU i Sąsiedzi Plus.

Pierwszy Dzień Dobra odbył się w 2022 roku w Święto Miłosierdzia Bożego, które jest jednocześnie świętem patronalnym Caritasu Polska. W obchody zaangażowało się ponad 700 zespołów wolontariuszy z całej Polski.