Dymisje w Caritas Internationalis. Watykaniści zaskoczeni decyzją papieża

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Takich zmian nie spodziewali się nawet pilnie śledzący to, co dzieje się w Watykanie. We wtorek papież Franciszek zdymisjonował kardynała Luisa Antonia Tagle ze stanowiska przewodniczącego Caritas Internationalis. Dotychczasowe posady w tej kościelnej organizacji humanitarnej stracili też jego zastępcy oraz sekretarz generalny. Stolica Apostolska podała, kto zastąpi dotychczasowego szefa.

Zdjęcie Papież Franciszek / ANDREAS SOLARO / AFP