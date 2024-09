Dymisja w resorcie klimatu. Pokłosie ostatnich wypowiedzi

"Szanowni Państwo, 18 września rano złożyłem rezygnację z funkcji rzecznika prasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Serdecznie dziękuję mojemu zespołowi za pracę i zaangażowanie" - napisał Hubert Różyk. Resort nie odniósł się do sprawy.

Powódź 2024. Minister klimatu zaproponowała "niskooprocentowane pożyczki"

- W dotacjach to 21 mln zł, ale chcemy do tego dołożyć pulę ok. 100 mln zł w nisko oprocentowanych pożyczkach - ogłosiła minister, podkreślając, że oprocentowanie tej zapomogi ma wynosić 1,5-2 proc.