- Pani minister, przepraszam za zachowanie prawej części sali , która nie potrafi połączyć prostych kropek. Moja wczorajsza wypowiedź była jednoznaczna, kiedy mówiłem o tym, żeby patrzeć na sytuację polityczną (...) Nie usuwa się z rządu dobrego ministra, jakim jest pani Barbara Nowacka . A wy się wstydźcie za to, co piszecie i jak się zachowujecie - apelował poseł.

Wkrótce później w mediach społecznościowych minister edukacji pojawił się wpis, w którym odniosła się do sprawy, uderzając w Sławomira Ćwika. "Seksizm, chamstwo i brak zdolności aby powiedzieć słowo 'przepraszam' staje się niestety normą w polskim Sejmie. Nie mam złudzeń co do polityków PiS - ich pogardę i brak szacunku do kobiet znamy od dawna. Ale od Polski 2050 oczekiwałam wyższych standardów" - napisała.