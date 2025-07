Dziwna wypowiedź Sławomira Ćwika padła w jednym z programów w Kanale Zero. Podczas rozmowy na temat rekonstrukcji rządu poseł Polski 2050 skomentował pozostanie na stanowisko minister edukacji Barbary Nowackiej.

- Każdy, kto łączy kropki, wie, dlaczego została . Każdy, kto interesuje się polityką, niech połączy kropki - stwierdził Ćwik z uśmiechem, jednak nie wytłumaczył, co miał na myśli.

Wypowiedź polityka wzbudziła duże kontrowersje i rozpoczęła falę spekulacji. Krytyki wobec posła Polski 2050 nie szczędził m.in. rzecznik rządu Adam Szłapka. - Nie wiem, o co chodziło posłowi Ćwikowi. Jeśli mówi o łączeniu kropek, to jemu się rozłączyły synapsy . Wypowiedź była tak głupia, że nawet trudno komentować . Powinien przeprosić minister Nowacką - stwierdził w rozmowie z Gońcem.

Poseł Polski 2050 postanowił ostatecznie wytłumaczyć się z kontrowersyjnej wypowiedzi. "Powiedziałem wyraźnie - kto się interesuje polityką, to powinien wiedzieć. Skąd innym przychodzą dziwne pomysły spoza polityki naprawdę nie mam pojęcia" - stwierdził w czwartek we wpisie na platformie X.

Ćwik opublikował kolejny wpis na ten temat w piątek rano. "Przecież to jest oczywiste. Minister Nowacka jest liderką partii tworzącej Koalicję Obywatelską i jej pozycja w KO jest zupełnie inna aniżeli ministrów bez takiego zaplecza politycznego. Inicjatywa Polska tworzy lewe skrzydło KO i proszę pamiętać o jesiennych planach KO. W końcu to premier ocenia pracę minister i ministerstwa i to jest jego prawo. Ja także widzę wiele sukcesów minister Nowackiej i decyzja premiera mnie nie zaskoczyła" - napisał.