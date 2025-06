Dwa rodzaje pogody w Polsce. Burze tylko w jednym rejonie

Pogoda rezygnuje z dużej części burz. Tym razem ograniczą się one tylko do zachodniej części kraju. Najlepiej będzie na południowym wschodzie, gdzie może być sucho przez cały dzień. Chociaż na północy temperatury nie zachwycą, to na południu miejscami sięgną nawet 25 stopni. Sprawdź prognozę pogody na wtorek.