Drugi podręcznik do HiT dopuszczony do użytku

Do użytku szkolnego został dopuszczony podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych autorstwa Izabelli Modzelewskiej-Rysak, Leszka Rysaka, Karola Wilczyńskiego i Adama Ciska. Pojawił się on w piątek w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zdjęcie Do użytku szkolnego dopuszczono drugi podręcznik do HiT / wsip.pl / Polsat News