W rozdziale "Przemiany kulturowe" podręcznika "Historia i Teraźniejszość 1945-1979" prof. Wojciech Roszkowski tak pisze o The Beatles:

"Charakterystyczne dla tego okresu na Zachodzie było usuwanie granic wstydu. Jeszcze w 1968 r. Beatlesi umieścili na swojej płycie piosenkę z prostym pytaniem 'Why Don't We Do It in the Road?' ('Dlaczego nie robimy tego na ulicy?'). Podobno natchnienie do tej refleksji naszło Paula McCartneya w Indiach, gdzie zobaczył dwie małpy spółkujące na ulicy. Nie zauważał już większej różnicy między zachowaniem zwierząt i kulturą ludzi" - zarzuca autor.

"Oderwany od prokreacji, a nawet uczucia, seks stawał się czynnością rozrywkową, odczłowieczając ludzi" - podsumował.

- Mnie nie wszystko się kojarzy z seksem - zapewnia prof. Wojciech Roszkowski w wywiadzie dla Interii.

Podręcznik do HiT. Wojciech Roszkowski tłumaczy fragment o The Beatles

W rozmowie z Piotrem Witwickim Roszkowski broni obranej perspektywy w opisywaniu Beatlesów.

- Cytat z piosenki z Beatlesów moim zdaniem znakomicie pokazuje fundamenty rewolucji obyczajowej - podkreśla autor podręcznika do historii i teraźniejszości.

- Ja ich pokazuję jako pewien element historii kultury. Nie jestem muzykologiem. Ja ich nigdzie nie oceniam estetycznie. Ten podręcznik to nie jest przewodnik gustów muzycznych - zaznaczył Roszkowski.

Jednocześnie przyznał, że na rewolucję obyczajową lat 60. patrzy krytycznie.

- Uważam, że przyniosła bardzo złe skutki - mówi.

Zobacz całą rozmowę Piotra Witwickiego z Wojciechem Roszkowskim: