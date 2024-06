W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało dane o wykonaniu budżetu państwa . Deficyt budżetu państwa po maju wyniósł 53,1 mld zł , co stanowi 28,9 proc. planu na cały rok. Dochody budżetu państwa wyniosły nieco ponad 261 mld zł , co stanowi 38,3 proc. planu na cały rok. Dochody podatkowe po pięciu miesiącach wyniosły 236 mld zł (39,1 proc. planu). Wydatki budżetu wyniosły nieco ponad 314,1 mld zł - to 36,3 proc. planu.

Ministerstwo Finansów pokazało dane. PiS nie szczędzi krytyki

Błaszczak porównał tegoroczne dane z danymi z zeszłego roku. - Deficyt budżetowy wynosi 53 mld zł, w porównaniu do roku ubiegłego ten deficyt wynosił niespełna 21 mld zł - wskazał. - Kiedy dodamy do tego fakt, że rząd Tuska wprowadził pierwsze cięcia w postaci obniżenia 14. emerytury, podwyższył ceny żywności, wprowadzając podatek VAT od żywności od 1 kwietnia, to świadczy to tylko o tym, że sytuacja, niestety, będzie się z miesiąca na miesiąc pogarszała - dodał.