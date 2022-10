Spis treści: 01 Czego nie wolno robić w lesie?

Czego nie wolno robić w lesie?

Lista czynności zakazanych, za które można dostać mandat w lesie, wbrew pozorom nie jest krótka. Spis rzeczy, za które Straż Leśna może ukarać, wymieniony został w Art. 29 i 30 ustawy o lasach oraz w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń.

Mandat w lesie - pies

Wybierając się na jesienny spacer ze swoim psem, musisz wziąć pod uwagę, że możesz dostać mandat. Zgodnie z przepisami, twój pupil nie powinien biegać po lesie bez smyczy. Wyjątkiem są tu tylko czynności związane z polowaniem.

Karą, którą możesz otrzymać, jest nagana lub mandat zobowiązujący do zapłaty grzywny, o maksymalnej wysokości 500 zł. Może ona jednak zostać zwiększona, w przypadku, gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia przechodniów.

Zdjęcie Pies w lesie musi być na smyczy, inaczej grozi ci wysoki mandat. / 123RF/PICSEL

Za to możesz dostać mandat - wjazd samochodem do lasu

Według artykułów zawartych w ustawie o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem może odbywać się jedynie na drogach publicznych, a na drogach leśnych jest dozwolony tylko, gdy mamy konkretnie informujące nas o tym znaki. Przepis ten nie dotyczy inwalidów, którzy poruszają się pojazdem dopasowanym do ich potrzeb.

Parkowanie w głębi lasu albo przy samym wejściu do niego to także czynność, za którą można dostać mandat w lesie. Kara grzywny w tym przypadku będzie wynosiła 500 złotych.

Jeśli zostały naruszone przepisy ustawy o ochronie przyrody, wtedy mandat może oscylować nawet wokół kwot kilkutysięcznych. Chcąc uniknąć tak wysokich kar, warto zdecydować się na parkowanie w wyznaczonych do tego miejscach, które oznaczone są jako miejsce postojowe albo jako parking.

Rozpalanie ognia - tego nie rób w lesie

Jednym z najważniejszych zakazów jest również ten, dotyczący rozpalania ogniska. W odległości do 100 metrów od lasu i w lesie nie wolno wzniecać ognia. Stanowi to ogromne zagrożenie i może wywołać duże pożary. Wyjątkiem są miejsca wyznaczone do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego.

Warto zapytać o lokalizację takich miejsc w nadleśnictwie, aby odbywało się to bezpiecznie i zgodnie z prawem, dzięki czemu unikniesz mandatu w wysokości 500 złotych. Jedyne odstępstwo od reguły, umieszczone zostało w art. 30 ustawy o lasach i dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną pod warunkiem, że nie stanowią one zagrożenia pożarowego.

Zdjęcie Pożary lasu zdarzają się coraz częściej i spowodowane są nieprzestrzeganiem przepisów. / 123RF/PICSEL

Śmieci w lesie - za to grozi ci kara

Podczas spacerów w lesie nie zapominaj o zachowaniu czystości i zabraniu ze sobą do domu śmieci, które wyprodukujesz. Nie tylko pozwoli ci to zadbać o środowisko, ale i o twoją kieszeń.

Wyrzucanie śmieci w lesie, na przykład opakowań po produktach spożywczych czy napojach, a także każdy inny sposób zaśmiecania może skutkować mandatem do 500 zł.

Złamanie zakazu wstępu do lasu

Lasy Państwowe zgodnie z przepisami są ogólnodostępne, ale zdarzają się okresy, gdy obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Obejmuje to między innymi sytuacje, gdy:

Trwa okres lęgowy u niektórych gatunków zwierząt

Jest wysoki stopień zagrożenia pożarowego

Drzewo albo runo leśne są w złym stanie lub są uszkodzone i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi

Trwają czynności gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna

Wiadomość o zamknięciu lasu podawane jest przez nadleśnictwo, a także umieszczane są specjalne tablice informacyjne. Mandat za złamanie czasowego zakazu wstępu wynosi do 500 złotych.

Grzybobranie - za co można dostać mandat?

Zaczyna się jesień i wiele osób wybiera się do lasu na grzybobranie. Mimo że nie ma w Polsce żadnych ograniczeń co do ilości zebranych grzybów, należy pozostać czujnym, aby nie otrzymać mandatu w lesie.

Według aktualnych przepisów, w polskich lasach jest ponad 50 gatunków grzybów całkowicie lub częściowo chronionych. Zebranie ich grozi mandatem nawet do 5000 złotych. Do gatunków objętych ochroną zaliczamy między innymi:

Borowika szatańskiego

Maślaka trydenckiego

Truflę wgłębioną

Szarzynkę dębową

Sarniaka

Opieńkę torfowiskową

Ze wszystkimi gatunkami objętymi ochroną można zapoznać się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku. Regulacje tam zawarte, dotyczą także gatunków objętych ochroną częściową.

Poza tym, podczas grzybobrania, warto zachowywać szacunek do otaczającej nas przyrody, ponieważ zaniedbanie tego, także podlega karze grzywny. Przepisy przewidują mandaty do 500 złotych, za m.in. niszczenie grzybów, grzybni i lęgów ptasich, mrowisk oraz płoszenie i zabijanie dzikich zwierząt.

Zdjęcie Podczas grzybobrania musimy uważać, aby nie zerwać gatunków objętych ochroną. / 123RF/PICSEL

Kto może wystawiać mandaty?

Do wystawiania mandatów w lesie za złamanie powyższych zasad uprawnione są następujące organy:

Funkcjonariusze Straży Leśnej

Straż Parku

Policjanci

Strażnicy uprawnieni są do zatrzymania pojazdu, wylegitymowania osoby łamiącej przepisy i do wydania poleceń odnośnie zachowania. Jeśli popełnione zostaje większe naruszenie, strażnicy zazwyczaj wzywają policję. Mają także prawo przeszukać samochód, gdy podejrzewają, że kierowca popełnił przestępstwo związane z lasem, takie jak na przykład kradzież drewna.

