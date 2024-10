"Do premiera Morawieckiego zaczyna właśnie docierać, co znaczy "Red is bad". I dla kogo" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier odniósł się do sprawy zatrzymanego Pawła S., którym był właścicielem tej firmy. Politycy PiS, w tym Mateusz Morawiecki, zgodnie z doniesieniami mieli korzystać z produktów tej marki.