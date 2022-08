Podczas spotkania z mieszkańcami Jaktorowa (woj. mazowieckie) szef PO odniósł się do podręcznika, z którego od nowego roku szkolnego uczniowie będą uczyli się przedmiotu Historia i teraźniejszość.

Tusk: Dla nich nie ma granic łajdactwa

Donald Tusk stwierdził, że w podręczniku jest "wiele różnych, dziwnych, a czasami strasznych tez".

- Dzisiaj odkryłem taki maluteńki rozdział o dzieciach z in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili słowa, że dzieci z in vitro to jest hodowla ludzi, kto będzie kochał takie dzieci - powiedział szef PO.

Reklama

Polityk dodał, że być może już w każdej polskiej szkole jest jakieś dziecko z in vitro, przy czym podkreślił, że są to dzieci kochane przez swoich rodziców i dziadków. - I to dziecko dostanie do ręki podręcznik i przeczyta w nim, że jest dzieckiem z hodowli, którego nikt nie kocha - powiedział wyraźnie łamiącym się głosem szef PO. Na sali rozległy się brawa.

- Przepraszam, ale... - próbował kontynuować wyraźnie poruszony Tusk.

Po chwili dodał, że jeśli coś takiego proponuje się polskiej szkole, dzieciom i rodzicom, to znaczy, że "dla nich (władzy-red.) nie ma granic łajdactwa. Nie ma dla nich linii, której nie przekroczą."

Historia i teraźniejszość. Nowy przedmiot w szkole

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny. Wprowadzany będzie w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023 w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym.

Od 1 września 2022 r. historia i teraźniejszość będzie klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Docelowo nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I.

HiT obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.