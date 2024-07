Donald Tusk reaguje na słowa Andrzeja Dudy. "Napluł na polski rząd"

- W Polsce w ostatnim pół roku dochodzi do łamania prawa i konstytucji , a zarazem mamy do czynienia z pokazem hipokryzji przedstawicieli instytucji europejskich, którzy opowiadają o przywracaniu praworządności - oceniał wcześniej Andrzej Duda .

Prezydent mówił o "łamaniu konstytucji". Donald Tusk reaguje

Na słowa Andrzeja Dudy zareagował premier. "Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO , żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne weta" - napisał w mediach społecznościowych. Donald Tusk dodał we wpisie: " Nie na tym polega misja prezydenta . Wstyd".

Andrzej Duda o sprawie ks. Michała Olszewskiego: Wymaga sprawdzenia

Zdaniem Andrzeja Dudy sprawa ta "wymaga rzetelnego sprawdzenia". - Trzeba będzie do tego doprowadzić, niezależnie od tego, co sobie kłamcy w instytucjach Unii Europejskiej, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, będą wtedy opowiadali na temat Polski, bo wiemy o tym, że po prostu jest to grupa hipokrytów politycznych, na których po prostu nie wolno zwracać uwagi - mówił.