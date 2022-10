Sezon grzewczy już się rozpoczął i w tym roku zdominowany został przez podwyżki cen. W odpowiedzi rząd wprowadził szereg dodatków, które biorą pod uwagę różne źródła ciepła w domach. Podpowiadamy, jakie są dodatki do ogrzewania i do kiedy należy złożyć wnioski.

Pierwszym wprowadzonym przez rząd dofinansowaniem był dodatek węglowy, który zakłada wypłatę 3000 złotych dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako opału.

Otrzymanie tej dopłaty nie jest zależne od kryterium dochodowego. Głównym warunkiem, który należy spełnić, jest dostarczenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dodatek węglowy należy się gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest urządzenie grzewcze na węgiel oraz osobom, które w swoich domach i mieszkaniach korzystają z ogrzewaczy powietrza, trzonów kuchennych czy kuchni węglowych.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Gmina będzie miała 30 dni na rozpatrzenie dokumentów.

19 września 2022 w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania pelletu.

Dodatek do pelletu jest jednorazową wypłatą wynoszącą 3000 złotych. Według przepisów, zawartych w ustawie, dodatek do pelletu należy się każdemu gospodarstwu domowemu, które używa urządzenia grzewczego zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, np. brykietem drzewnym, słomą czy ziarnami zbóż.

Podstawą do wypłaty świadczeń jest złożenie deklaracji CEEB w urzędzie gminy. W tym przypadku również nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Wnioski, tak jak w przypadku tych o węgiel, należy dostarczyć do 30 listopada tego roku. Urząd gminy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosków oraz wypłatę pieniędzy.

Na dodatek energetyczny mogą liczyć również gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest olejem opałowym.

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo dla pojedynczego gospodarstwa domowego, wynosi 2000 zł.

Warunkiem otrzymania go jest używanie do ogrzewania domu kotła olejowego. Tak jak w przypadku poprzednich dodatków, konieczne jest złożenie deklaracji CEEB. Dodatek do oleju opałowego również nie jest objęty kryterium dochodowym.

Wnioski o dodatek do ogrzewania należy składać do 30 listopada 2022 r. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w przeciągu 30 dni.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło to kocioł, kominek, koza, czy piec opalany drewnem kawałkowym, również mogą liczyć na jednorazowy dodatek do ogrzewania.

Dodatek do drewna wynosi 1000 zł i nie jest warunkowany przez dochody mieszkańców gospodarstwa. Tak jak w poprzednich przypadkach, wymagane jest zgłoszenie takiego źródła ogrzewania do CEEB.

Wniosek musi być dostarczony do urzędu gminy lub wysłany drogą online do 30 listopada 2022. Gmina ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy.

Rząd przewidział również pomoc w postaci dodatku do gazu płynnego (LPG). Będzie on jednorazowo przyznawany gospodarstwom domowym, które używają gazu LPG do ogrzewania domu.

Tak jak w przypadku innych dodatków, jego podstawowym warunkiem jest złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Kwota przyznawana w ramach tego świadczenia to 500 zł. Wniosek o dodatek do gazu płynnego nie jest zależny od dochodów.

Dokumenty należy dostarczyć do 30 listopada 2022 r. do urzędu gminy, która będzie miała 30 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku.

Kolejnym wsparciem od rządu jest dodatek osłonowy. Jest regulowany kryterium dochodowym i przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwoty, które gospodarstwo otrzymuje w ramach dodatku osłonowego, to:

400/500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, które otrzyma pod warunkiem, że dochód nie przekracza 2100 złotych,

600/750 zł dla gospodarstwa 2/3-osobowego, które otrzyma pod warunkiem, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

850 zł/1062,50 zł dla gospodarstwa 4/5-osobowego, które otrzyma pod warunkiem, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

1150 zł/ 1437,50 zł dla gospodarstwa 6-osobowego i więcej, które otrzyma pod warunkiem, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

Podobnie jak w przypadku innych dodatków do ogrzewania, konieczne jest złożenie deklaracji CEEB. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października.

