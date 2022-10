Zostało tylko 10 dni na złożenie wniosku. Jeśli chcesz dostać ten dodatek, musisz się pospieszyć

Polska

Dodatek osłonowy to dofinansowanie, które ma na celu wsparcie polskich rodzin w związku z rosnącą inflacją. Jednak, aby środki zostały przyznane danemu gospodarstwu, konieczne jest złożenie wniosku. Zostało już na to bardzo mało czasu, dlatego podpowiadamy do kiedy i jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy.

Zdjęcie Kończy się czas na składanie wniosków o dodatek osłonowy. / 123RF/PICSEL