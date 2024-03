Wielkanoc 2024: Pogoda trudna do oceny

Jest to czas przesilenia, z niezwykle kapryśną i trudną do przewidzenia pogodą . Dlatego też opracowanie modeli pogodowych na ten okres stanowi olbrzymie wyzwanie dla synoptyków.

Wielkanoc 2024: Nawet 20 stopni ciepła

Choć kolejne dni mają być nieco chłodniejsze, to wciąż ma być cieplej niż to wynika ze średniej wieloletniej: od 13 do 17 st. C w ciągu dnia, również w Niedzielę Wielkanocną.