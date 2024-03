W wielu europejskich krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania, czy Słowacja, Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. W Polsce ustawowo jest to dzień pracujący, jednak związkowcy proponują, aby wreszcie to zmienić i ustanowić go również dniem wolnym.

Wielkanoc 2024. Wielki Piątek dniem wolnym od pracy? Ustawa zamrożona w Sejmie

Podczas rozmowy z "Faktem" Paweł Galec, który jest przedstawicielem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, stwierdził, że to bardzo dobry pomysł. Podkreślał, że wielu pracodawców w swoich firmach ustanawia Wielki Piątek dniem wolnym od pracy lub po prostu skraca czas pracy.

Już w 2018 roku posłowie PSL złożyli w Sejmie projekt ustawy, w którym Wielki Piątek miałby być dniem wolnym od pracy. Niestety od tamtego czasu nic nie zmieniło się w tej sprawie. Projekt utknął i nie zapowiada się na to, aby w najbliższym czasie Sejm miał go procedować i poddawać pod głosowanie.

Przedstawiciele PSL-u chcieli także, aby Wigilia stała się dniem wolnym od pracy. Tu jednak również bez przełomu. W 2023 roku było to wyjątkowo możliwe, ponieważ Wigilia wypadała w niedzielę. Wówczas Sejm zdecydował, że niedziele handlowe przypadną na 10 i 17 grudnia.

Kto ma wolne w Wielki Piątek? W jakich krajach jest to możliwe?

Wielki Piątek wolny od pracy w Polsce jeszcze przez długi czas nie będzie możliwy. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek w ogóle tak się stanie. Z dnia wolnego mogą skorzystać uczniowie i nauczyciele oraz osoby, które wzięły urlop.

W przeciwieństwie do nas, ponad połowa (15 z 28 krajów) mieszkańców państw europejskich może dłużej obchodzić święta wielkanocne. W 2024 roku w Wielki Piątek nie będą pracowali m.in. Niemcy, Portugalczycy, Słowacy, Szwedzi, Brytyjczycy, Duńczycy, Estończycy, Finowie, Hiszpanie, Holendrzy, Łotysze i Maltańczycy. W tym roku dzień ten przypada 29 marca.

Co ciekawe, w Danii i Hiszpanii dniem ustawowo wolnym od pracy jest również Wielki Czwartek. Oznacza to, że mieszkańcy tych państw będą mieli więcej czasu do świątecznych przygotowań.

Wielkanoc 2024. Kiedy wolne?

Wielki Tydzień w 2024 roku trwa od 25 do 31 marca. Jednak najważniejsze wydarzenia dla chrześcijan mają miejsce w trakcie Triduum Paschalnego, czyli w okresie od 28 do 30 marca 2024. Wielki Czwartek obchodzony jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, a Wielki Piątek jest upamiętnieniem śmierci Chrystusa na krzyżu. Natomiast Wielka Sobota (30 marca) to czas oczekiwania na zmartwychwstanie – to właśnie wtedy święcimy pokarmy.

Z zapisów w Kodeksie pracy wynika, że dni wolne na Wielkanoc 2024 to pierwszy i drugi dzień świąt, czyli Niedziela Wielkanocna i Lany Poniedziałek. A zatem nie będziemy pracować 31 marca i 1 kwietnia. Jeśli jednak zdecydujemy się przedłużyć czas wolny od obowiązków zawodowych, to możemy wziąć cztery dodatkowe dni urlopu 2, 3, 4 i 5 kwietnia.