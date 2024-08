Gdzie jest burza? Kumulacja zagrożeń. IMGW ostrzega

Towarzyszące burzom deszcze mogą być bardzo silne. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, lokalnie do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW. Instytut nie wyklucza opadów gradu.