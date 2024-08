Do bardzo niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek wieczorem nieopodal jeziora Chiemsee. W okolicach Bad Endorf , około 90 km na południowy wschód od Monachium, około godz. 19:00 międzynarodowy pociąg Eurocity zderzył się z drzewem, które silny wiatr powalił na torowisko.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pociąg uderzył w drzewo. Wiózł setki pasażerów

Z powodu burz doszło do zakłócenia ruchu kolejowego również w innych miejscach Niemiec , szczególnie w Bawarii i Nadrenii Północnej - Westfalii . Zgłoszenia dotyczyły głównie połamanych gałęzi i drzew, które upadały na trakcję i torowiska.

Woda na ulicach miasta

Gwałtowne ulewy doprowadziły do wielu podtopień , głównie w Dolnej Bawarii , Górnym Palatynacie , a także w Monachium , gdzie w związku z burzami strażacy interweniowali 35 razy.

Najgorętszy dzień roku. Jeden po drugim

Potężne burze nie były jedynym niebezpiecznym zjawiskiem we wtorek. Tego dnia w Niemczech zanotowano jednocześnie najgorętszy dzień w 2024 roku .

Służba meteorologiczna DWD ogłosiła, że w mieście Bad Neuenahr-Ahrweiler było 36,5 st. C. To o prawie stopień więcej od poprzedniego rekordu, który dzień wcześniej padł w tej samej miejscowości i wynosił 35,7 st. C.