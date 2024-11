Sejm w piątek skierował do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji Kodeksu karnego dotyczący częściowej dekryminalizacji aborcji. Przeciwko wnioskowi o odrzucenie projektu i tym samym za skierowaniem go do komisji zagłosowało 232 posłów. Za było 216, a 4 wstrzymało się od głosu.