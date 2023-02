Spis treści: 01 Limity dorabiania do emerytury – od czego zależą?

02 Limity dorabiania do emerytury – kogo obowiązują?

03 Zmiany w dorabianiu do emerytury od marca 2023 – nowe kwoty limitów

Limity dorabiania do emerytury – od czego zależą?

Wielu emerytów dorabia do emerytury. Osoby pobierające z ZUS świadczenia emerytalne czy rentowe mają do tego prawo, jednak w niektórych sytuacjach ważne jest, by ich zarobki nie przekroczyły ustalonych limitów. Wysokość progów zmienia się cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i w grudniu. Uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w poprzednim kwartale.

Przekroczenie wskazanych progów powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Jak co trzy miesiące, tak i w marcu 2023 roku zmienią się zasady dorabiania do wypłacanego świadczenia, a konkretnie wysokość dozwolonych kwot przychodu.

Limity dorabiania do emerytury – kogo obowiązują?

Limity dorabiania do emerytury nie obowiązują jednak wszystkich. Muszą o nich pamiętać jedynie ci emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Limity w dorabianiu nie obowiązują zatem emerytek, które ukończyły 60 lat, a także emerytów, którzy ukończyli 65 lat. Po osiągnięciu tego wieku możliwe jest dorabianie do emerytury bez ograniczeń.

Progi nie mają zastosowania także i w niektórych innych przypadkach. Nie muszą się nimi przejmować między innymi osoby, które mają prawo do emerytury częściowej, osoby pobierające rentę inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia czy osoby z prawem do renty inwalidy wojskowego.

Zdjęcie Ile można dorobić, będąc na emeryturze? Pracujący emeryci mają powód do zadowolenia — od marca 2023 roku kwota ta wzrośnie.

Zmiany w dorabianiu do emerytury od marca 2023 – nowe kwoty limitów

Od 1 marca 2023 roku ZUS wprowadza nowe limity dorabiania do emerytury. Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2022 roku wyniosło 6733,49 złotych brutto. To więcej niż w poprzednim kwartale, w związku z czym limity dla dorabiających emerytów również wzrosną.

Przekroczenie obowiązujących progów może skończyć się zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem świadczenia. Do zmniejszenia dochodzi, gdy emeryt czy emerytka uzyskali przychód, przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zaś przychód przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zostaje zawieszone. Od 1 marca 2023 roku progi graniczne będą wynosiły:

4713,50 złotych (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za czwarty kwartał 2022 roku),

(70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za czwarty kwartał 2022 roku), 8753,60 złotych (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za czwarty kwartał 2022 roku).

Nowe limity będą obowiązywały od 1 marca do 31 maja 2023 roku. Od czerwca czeka nas kolejna zmiana ich wysokości.

